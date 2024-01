Cina | Shanghai | mostra d’arte su Caravaggio accoglie 80 000 visitatori

Shanghai , 07 gen – (Xinhua) – Shanghai ha lancia to venerdi’ il suo primo treno merci Cina-Europa del 2024 , come dichiarato dalle autorita’ ... (romadailynews)

Uno degli indicatori di riferimento per misurare il costo del trasporto delle merci trasportate dalla, loContainment Freight Index, è più che raddoppiato in un mese. Il costo ...Fa eccezione la. Almeno in parte. Il Pil del quarto trimestre è salito del 5,2% anno su anno, ...8%, - 2,2% il Kospi di Seul e - 1% Il CSI 300 dei listini die Shenzhen. Perde colpi ...Il Prodotto interno lordo (Pil) della Cina è cresciuto del 5,2 per cento su base annua nel 2023, superando l'obiettivo di crescita di ...L'auto è già diventata uno smartphone a 4 ruote e presto potrebbe diventare una sorta di telefono satellitare. E non parliamo di semplice sistema di posizionamento, ma ...