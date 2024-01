Cina | pubblica linee guida su denominazione di organizzazioni sociali

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Pechino, 17 gen – (Xinhua) – Laha presentato un regolamento per la gestione dei nomi delle, secondo il ministero degli Affari Civili. Si tratta delle primecomplete per ladi tali enti, ed entreranno in vigore il primo maggio 2024. Il Paese conta quasi 900.000, che spaziano da gruppi, a diverse fondazioni ed enti privati non imprenditoriali, secondo il ministero. Attualmente, regolamenti specifici disciplinano ladelle fondazioni e di enti privati non imprenditoriali, ma i nomi dei gruppinon presentano alcuna chiarezza legislativa. I nuovi regolamenti rappresentano le prime ...

