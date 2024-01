Cina | produzione industriale +4 | 6% nel 2023

... Leapmotor " azienda cinese che ha di recente siglato una joint venture con Stellantis per sviluppo edi batterie in" ha dichiarato che il prezzo può essere ulteriormente ridotto a ......certe classi di prodotti deve comunicare alle autorità doganali le emissioni legate alla,... e poi ci sono Brasile, Russia, India,e Sudafrica, membri originari dei Brics, che in questa ...Il Prodotto interno lordo (Pil) della Cina è cresciuto del 5,2 per cento su base annua nel 2023, superando l'obiettivo di crescita di ...Il prezzo del petrolio scende e continua a oscillare in questo inizio 2024. Il calo del greggio è davvero sostenibile e durerà La risposta in 3 punti cruciali per le previsioni sull'oro nero.