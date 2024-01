Cina | nave ecologica nazionale “ro-ro” inizia primo viaggio verso Europa con 5 000 auto

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Shanghai, 17 gen – (Xinhua) – Unada carico “ro-ro” (roll-on/roll-off) a doppia alimentazione a gas naturale liquefatto (GNL) e’ partita oggi da Shanghai per il suoinauguralel’, trasportando circa 5.000mobili di marchi locali cinesi e alcuni macchinari per l’edilizia. La, che misura 200 metri di lunghezza e 38 di larghezza, con una capacita’ di trasporto di 7.600, e’ la piu’ grandedi servizio “ro-ro” a energia pulita in termini di capacita’ di carico che sia stata costruita e in cui abbiano investito costruttori navali cinesi. Il design a doppia alimentazione consente alladi essere alimentata da GNL, combustibile a basso contenuto di zolfo o dal tradizionale diesel leggero, ...