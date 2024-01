Cina-Irlanda | devono collaborare per sostenere sistema commerciale internazionale libero | aperto

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Dublino, 17 gen – (Xinhua) – Lae l’perune per mantenere le catene industriali e di approvvigionamento globali stabili e il relativo flusso regolare, ha dichiarato oggi a Dublino il primo ministro cinese Li Qiang, in visita in. Li ha formulato l’appello durante l’incontro con il presidente irlandese Michael D. Higgins ad Aras an Uachtarain, la residenza ufficiale del presidente irlandese. (Xin) Agenzia Xinhua