Cina | Guizhou inaugura prima rotta aerea internazionale per merci

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Quiyang, 17 gen – (Xinhua) – La provincia sud-occidentale cinese delhato la suaper il trasporto, collegando il capoluogo Guiyang con Kolkata, in India, ha dichiarato oggi laCivil Aviation Industry Group Co., Ltd. Durante il mesele, un totale di 24 voli ha operato lungo la, trasportando circa 282 tonnellate di, per un valore di circa 8,2 milioni di dollari. Lae’ statata il 13 dicembre 2023 e tra letrasportate su questafigurano granchi vivi, salmone congelato, tonno, tessuti per abbigliamento, componenti hardware, ...