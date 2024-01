Cina-Francia | inaugurata mostra per 60mo anniversario legami diplomatici

C’è un accordo per la consegna di medicinali agli ostaggi a Gaza e aiuti nel territorio con la mediazione di Qatar e Francia . In una dichiarazione ... (open.online)

...essere raggiunto prima della Conferenza sugli oceani delle Nazioni Unite che si terrà in... L'intesa di marzo, che è stata raggiunta grazia a un'inedita coalizione fra Ue, Usa, Gb e, ...Sebbene l'82% di questa capacità sia localizzata in, Stati Uniti ed Unione Europea hanno ...2 TWh prevista per il 2030 si collocherà tra Germania, Ungheria e, che ospiteranno 19 delle 36 ...Il Prodotto interno lordo (Pil) della Cina è cresciuto del 5,2 per cento su base annua nel 2023, superando l'obiettivo di crescita di ...Shanghai, 17 gen - (Xinhua) - Una mostra d'arte e' stata inaugurata di recente a Shanghai in occasione del 60mo anniversario dell'instaurazione dei legami ...