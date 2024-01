Cina | economia raggiunge obiettivi crescita per 2023 con nuovo livello PIL

Pechino, 16 gen – (Xinhua) – La Cina ha recentemente pubblicato una linea guida per rafforzare l’ economia “d’argento” , come parte ... (romadailynews)

... o reshoring 'è un'opportunità per l'europea e soprattutto italiana' visto che noi '... 'Prima le auto, i forni e le lavatrici le vendevamo ine Russia e ora dobbiamo venderli in Europa'. ...... il costo della spedizione di un container standard dallaall'Europa è salito da meno di 1.000 ... si ritiene improbabile che gli scontri nel Mar Rosso abbiano un impatto immediato sull'...Le borse europee chiudono in negativo a causa del calo di Wall Street e dei dati economici negativi negli Stati Uniti. Preoccupazione per la Cina e incertezza sul taglio dei tassi. L'euro scende a 1,0 ...La leadership di Pechino si trova di fronte a scelte drammatiche. Puntare sull'asse con Russia e Iran sarebbe un errore pericoloso. Oggi occorrerebbe negoziare una pace prima, non dopo un eventuale co ...