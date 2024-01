Cina | dati salienti sull’economia del 2023

L'indagine della Procura di Milano che ha portato a disporre l'amministrazione giudiziaria per l'azienda dell'alta moda Alviero Martini spa, ha appurato "una connessione tra… Leggi ...Racconto l’innocuo episodio solo per dare un’idea di quanto blindata sia la Men Fashion ... da Mao che dal ’54 al 76 aveva imposto la divisa uguale per tutti, la Cina si trovò “nuda”, anzi in mutande.