Cina | calo demografico per il secondo anno consecutivo

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)inper il. Migliora invece leggermente l’economia, che è cresciuta nel quarto trimestre del 2023.inLe autorità cinesi hdiffuso i dati ufficiali sulla popolazione. I dati mostrano che la popolazione cinese è in declino per il. Ildei tassi di

Il paese attraversa una fase di pressioni deflazionistiche con prezzi inanziché in crescita. ... Nel lungo periodo laè alle prese con una contrazione della popolazione . La continua crescita ......incertezze geopolitiche e ildella domanda da quelle aree. "Le imprese europee sono quelle piu' delocalizzate al mondo ma ora e' chiaro che andare a produrre nell'Est Europa, in Russia e in"...L'Esercito popolare di liberazione cinese ha dato avvio ai preparativi per una guerra. A volere un conflitto sarebbe Xi Jinping, da tempo ...CALO NAVI NEL CANALE DI SUEZ PUÒ COSTARE 15,2 ... 11,8 miliardi di euro da Asia Orientale, Cina e India, l’81% delle quali si stima transitino per la via più breve attraverso il Canale di Suez, per un ...