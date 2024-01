Ciclismo in lutto | morto Dazzan | oro su pista a Losanna nel 1975

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Il mondo delsi stringe per ricordare Octavio, scomparso ieri all’età di 66 anni in Argentina. Il ciclista, nato a Buenos Aires ma naturalizzato italiano, ha scritto un pezzo di storia sportiva. Il presidente Fci Cordiano Dagnoni lo ricorda con affetto: “Se ne va un amico, con il quale ho condiviso numerosi momenti sportivi. Sono stato compagno di squadra di suo cognato Gianni Bortolazzo e ci siamo frequentati tanto quando mio padre era in Nazionale, lui era uno dei velocisti di riferimento. Mi dispiace veramente tanto”.è stato campione del mondo anele ha collezionato un argento nel Keirin e nella velocità a Barcellona. Bisogna poi ricordare il secondo posto ai mondiali di Bassano, 1985 e di Gand, tre anni più tardi. Da professionista ha vinto nove titoli ...

... dimostrando una grande passione per i motori (che ha unito a quella per la cucina e per gli sport 'su due ruote' comee motociclismo). Proprio i motori l'hanno portato, nel 1979, a ...Unindescrivibile ha scosso il mondo dele la famiglia Ulissi, ciclista della UEA. In giornata, Arianna e Diego hanno annunciato di aver perso la terza figlia e, attraverso una storia ...Lo scorso anno l’Andalucia fu terra di conquista per Tadej Pogacar che dominò l’edizione numero 69 della Ruta del Sol vincendo tre tappe e la classifica finale della competizione spagnola. Undici mesi ...Il ciclismo italiano è in lutto per la scomparsa di Octavio Dazzan. Grande pistard, gigante pieno di muscoli e simpatia, Octavio era nato nel 1958 nella capitale argentina.