Cicchitto | così lo Stato ha sconfitto le Brigate Rosse

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Di seguito la seconda parte del pezzo di Fabriziosulla guerra tra. Ciò detto, però, le cose ovviamente non si fermarono qui. Va considerata l'altra faccia della medaglia che riguarda le Br che con Moretti avevano il pieno controllo su Moro, il dibattito interno ai brigatisti, il rapporto delle Br con il movimento estremista border line (ex Potere Operaio, lotta continua, autonomia e altri) che in tutta la fase finale fu rappresentato politicamente specialmente da Franco Piperno e da Pace, le pressioni che da parte del Kgb potevano essere esercitate nei confronti di Moretti e di Gallinari. A questo punto non si può fare a meno di parlare della grande politica e del quadro internazionale. Tutta la tematica del compromesso storico, la dichiarazione di Berlinguer secondo il quale il ...