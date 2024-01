Chukwueze dal ritiro della Nigeria | “Non vado via dal Milan | devo ancora dimostrare le mie qualità”

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) L’esterno delha parlato, dalin Coppa d’Africa in Costa d’Avorio, di un’ipotetica sua cessione nel mercato di gennaio: “Non voglio andare via. Ho bisogno di mettermi alla prova e dile mie. Lasciare ilsarebbe uno scarico di responsabilità. Ilè un grande club, se non avessi voluto giocarci non avrei mai firmato”. SportFace.

I primi sei mesi dell'esperienza di Luka Romero con la maglia rossonera sulle spalle possono essere riassunti in due righe, con l'argentino chiusotandem Pulisic -e penalizzato......che sbaglia malamente il passaggio in mezzo l'area per un solissimo Osimhen. Salah salva l'Egitto contro il Mozambico Inizio di sofferenza per l'Egitto di Momo Salah che si fa rimontare...Le quattro vittorie ottenute nelle ultime cinque partite hanno permesso al Milan di consolidare il terzo posto in classifica, portandosi a +9 sulla quinta ...Samuel Chukwueze ha parlato dal ritiro della Nigeria in Costa D’Avorio dove sta disputando la Coppa d’Africa Le parole di Samuel Chukwueze dal ritiro della Nigeria in Costa D’Avorio dove sta disputand ...