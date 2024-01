Christian Solinas indagato per corruzione | sequestro di beni per il governatore e per altri sei

CAGLIARI " Svolta nell'inchiesta per corruzione a carico del presidente della Regione Sardegna,, in queste ore a Roma e di fatto ufficialmente in campo come candidato alle regionali del 25 febbraio. Da quanto riporta l'Unione sarda, i militari della Guardia di finanza di ...La procura di Cagliari ha sequestrato beni per un valore di circa 350mila euro al presidente della Sardegna,, e ad altre sei persone, tutte indagate in un'inchiesta per corruzione cominciata l'anno scorso.in particolare è indagato con l'accusa di concorso in corruzione e concorso ...Sequestro in via cautelare di beni mobili e immobili per un valore di circa 350mila euro al governatore della Sardegna Christian Solinas e ad altre sei persone, come lui indagate per corruzione. Si ...Il governatore della Sardegna, Christian Solinas, è indagato per corruzione. E' stato disposto il sequestro di beni per lui e altri sei indagati. Ci sono degli sviluppi nelle inchieste della Procura ...