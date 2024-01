Chiara Ferragni | altri possibili guai in arrivo | “Mai avuto soldi da lei”

Leggi su cityrumors

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Non finiscono (a quanto pare) iper: adesso arrivano le parole da parte di una importante associazione no-profit americana che afferma di non conoscerla e di non aver maida lei Altro che caso Pandoro. A rovinare l’immagine e la reputazione dipotrebbe essere un altro caso che sta facendo molto discutere. Oramai il regno dell’imprenditrice digitale, passo dopo passo, sta per crollare. Una “piccola” parte dei suoi followers (più di 300mila) ha deciso di non seguirla più sui social network dopo lo scandalo Balocco (ricordiamo che è attualmente finita nella lista degli indagati per truffa aggravata).per...