Chi fa il saluto romano può essere condannato? Dipende da Scelba e Mancino e lo decide la Cassazione

Leggi Anche Centinaia di saluti romani per Acca Larentia : il caso finisce in Parlamento - La Digos invierà un'informativa in Procura Leggi Anche ... (247.libero)

In esclusiva per Le Iene , l’intervista commovente all’allenatore laziale Sven-Göran Eriksson : il saluto delle leggende della Lazio al ... (ilcorrieredellacitta)

...decide quando queste condizioni sussistono La posizione del Pg Il procuratore generale Pietro ... di cui ilè simbolo. In secondo luogo, che ilfascista viola la legge Mancino, nel ...... a leggere bene quella legge, ilromano configura un reato. Ma è l'Italia: il Paese nel ... Il grande fattore unificante di questa stagione è il vuoto di classe politico : né destra névi si ...Oggi la Cassazione a sezioni unite dirà se le mani tese sono reato oppure no Ma Acca Larentia, mai denunciata in 45 anni prima del governo Meloni, non c’entra nulla. La peculiarità del Sud e del Centr ...L’intellettuale progressista smonta l’allarme sul saluto romano. Fdi soddisfatta ...