Chi fa i conti in tasca all’impero Ferragni e parla di crisi con Fedez

Leggi su open.online

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) I guai iniziati con la multa dell’Antitrust per pratica commerciale scorretta riguardo al pandoro griffato #PinkChristmas potrebbero portare alla fine dell’impero di Chiara? Troppo presto per dirlo. Ma non per calcolare quanti soldi, eventualmente, perderebbe la (ex?) regina delle influencer italiane. Ci prova oggi, 18 gennaio, il settimanale Chi. Partendo da una fotografia: attualmente, il marchio Chiara(impresso su articoli di cancelleria, gioielli, occhiali, borse) vale 40 milioni di euro. Ci sono poi compensi derivanti dalla sua attività su Instagram possono arrivare fino a 90mila euro a post. Queste cifre da capogiro, però, poggiano non solo sul suo talento per gli affari, ma anche sulla sua reputazione. E il magazineanche dicon il marito. I ...