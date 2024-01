Chi è Jey Lillo e perché è diventato famoso | età | fidanzata | social

Leggi su chiccheinformatiche

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Jeyè uno dei tiktoker del momento. Basti pensare che il suo profilo sulcinese sta per festeggiare il milione di follower. Recentemente lo abbiamo visto anche come uno dei nuovi personaggi del minimondo di Avanti un Altro 2024. Ma chi è e? Scopriamolo insieme. Jey, il tiktoker napoletano che spopola sul web con le sue magie Jeyè uno di quei ragazzi che ha saputo sfruttare le potenzialità deiper coltivare la sua passione e diventare. Nato a Napoli (nel quartiere Pallonetto), il giovane ha 26 anni ed è uno dei tiktoker più seguiti in Italia. Il suo profilo conta 985 mila follower e recentemente è stato intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli e da Caterina Balivo durante ‘La volta buona‘ su Rai1. ...