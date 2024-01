Chi affronterà Jannik Sinner al prossimo turno | ranking degli avversari e precedenti

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)ha vinto e convinto al secondoAustralian Open contro Jesper de Jong: il giocatore italiano ha superato il neerlandese con un triplice 6-2 avendo sempre in pugno il match. L’azzurro ha un tabellone piuttosto favorevole di fronte per fare tanta strada in questo torneo nel quale ha raggiunto al massimo i quarti di finale. Alci sarà uno tra il colombiano Daniel Elahi Galan o la testa di serie numero 26, l’argentino Sebastian Baez. Galan è attualmente numero 87 del mondo e come miglior risultato lo scorso anno ha raggiunto gli ottavi di finale a Wimbledon. Proprio ai Championships si affrontaronoe Galan negli ottavi di finale, con il successo del giocatore altoatesino con il punteggio di 7-6(4) 6-4 6-3: non fu una ...