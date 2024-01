Checché se ne dica | tutti amano Pharrell

“C’è un solo gol tra lo Special One e lo Special Uno Allegri ed è il gol che consente alla Juve di vincere un’altra partita sporca, la sesta per ... (sportface)

Non è inquinante,se ne. È solo tanta aria e tanta acqua". Nel caso in cui non dovesse nevicare, ha concluso Bartolotti, "riusciremmo a mantenere le due piste aperte per un mese, un mese ...Il definanziamento della Modica - Scicli dopo che i fondi sono stati dirottati per il Ponte Secondo me,nel'on. Abbate, è difficile che possano essere recuperati. Pur a fronte di un ...