ChatGPT | Dall-E e le fake news | ecco come OpenAI si prepara alle elezioni

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Nell'anno in cui 4,2 miliardi di persone voteranno in 50 Paesi, l'azienda di Sam Altman spiegafarà per evitare che l'intelligenza artificiale generativa sia usata per influenzare le. Le intenzioni sono lodevoli, ma le misure adottate non sembrano così incisive

...reti neurali trasformative pre - addestrate per generare testo coerente con le domande poste'... il modello evoluto GPT 4.0 (disponibile sul sito Web previa sottoscrizione di un pianoPlus ...Maggiori info sui prezzi di·E e, sono disponibili sulle pagine che ti ho appena linkato. Per quanto riguarda i diritti di utilizzo delle immagini generate da·E, come ...Dall’altra, l’azienda di Sam Altman aderirà a Content ... o che scoraggiano il voto (sostenendo che un voto non ha senso)”. Le fonti. ChatGPT si sta integrando sempre più con le fonti di informazione ...It's crucial to assess AI's capabilities, remain vigilant about pitfalls (like data mishandling, bias and copyright issues) and separate fact from fiction.