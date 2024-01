Cesa | rinnovata l’adesione del Comune al Banco Alimentare 100 i nuclei familiari residenti che ne beneficeranno

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 17 gennaio 2024). Anche per l’anno in corso la Giunta Comunale ha approvatoal Progetto promosso delCampania Onlus, per dare assistenza a circa 100, che versano in condizioni di disagio economico. “Un sostegno che si concretizza attraverso l’erogazione di un pacco mensile, contenente prodotti alimentari, per il periodo gennaio-dicembre 2024 che saranno distribuiti dai volontari della protezione civile”, fa sapere il vicesindaco Giusy Guarino con delega ai servizi sociali. Per questa ragione è stato emesso un avviso pubblico finalizzato all’acquisizione delle domande di ammissione al beneficio, le quali saranno oggetto di valutazione da parte dell’ufficio servizi sociali, che provvederà a predisporre apposita graduatoria. I ...