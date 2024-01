Centrodestra | non c’è l’accordo sulle Regionali fra Meloni | Tajani e Salvini Ecco a cosa punta il leader della Lega

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Alleati distanti, il ministro annulla un apmento in tv.non c’è accordo, ma non c’è neppure quella rottura totale che porterebbe i partiti a correre da soli

Non passa in Veneto la legge di iniziativa popolare sul suicidio medicalmente assistito. Il voto della norma, proposta dall’associazione ‘Coscioni’, ... (thesocialpost)

Non passa in Veneto la legge di iniziativa popolare sul suicidio medicalmente assistito. Il voto della norma, proposta dall'associazione ... (europa.today)

“La legge non cambiava il corso delle cose, il fine vita è già autorizzato da una sentenza della Corte Costituzionale. La legge non sarebbe servita, ... (ilfattoquotidiano)

Niente legge sul fine vita in Veneto . Il consiglio regionale, riunitosi oggi, non ha approvato il progetto legislativo «Liberi Subito», presentato ... (open.online)

Al momento nella maggioranza di, al netto delle tensioni sulle regionali,si è aperto alcun varco in cui infilarsi....albanese è però minacciata dal ricorso all'Alta Corte presentato dall'ex premier diSali Berisha e da altri 29 deputati. Secondo il ricorso l'intesa è anticostituzionale perché...Rolando è una persona affidabile e piace alla gente ». «Io dico sempre che chi è di centrodestra sta con il centrodestra, non va da altre parti. Non parlerei di spaccatura, ritengo invece che quanto ...Matteo Salvini e Antonio Tajani non sembrano molto d'accordo sul passo indietro ... L'equazione di Giorgia, squadernata in serata sul tavolo del centrodestra, ha lo scopo di stroncare sul nascere ...