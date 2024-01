Cellole | testata al volto durante litigio | Roberto Fusciello muore dopo due giorni

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Non ce l’ha fatta, il 46enne colpito da unaalnel corso di un lite avvenuta a, in provincia di Caserta. L’uomo, finito in coma,l’aggressione, è morto all’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca, dov’era ricoverato nel reparto di terapia intensiva.in faccia per futili motivi: morto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.