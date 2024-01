C’è una cosa che fai sicuramente anche tu sul frigorifero ma è sbagliata | occhio ai danni

Leggi su informazioneoggi

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Molti hanno l’abitudine di mettere sultante calamite, ma questa pratica è sconsigliata da numerosi esperti. Negli ultimi anni è sempre più frequente trovare delle simpatiche calamite attaccate agli sportelli del. A volte sono souvenir di viaggio, altre oggetti decorativi pensati in questo odo, altre ancora sono gadget regalati addirittura dai supermercati. Gli esperti consigliano di non mettere le calamite sul– InformazioneOggi.itTralasciando l’aspetto pubblicitario, potremmo chiederci come mai alle persone piace così tanto appuntare degli oggetti alse dobbiamo ammettere che in alcuni casi può far comodo tenere a vista d’la lista della spesa, un appuntamento importante o un numero di telefono, e la calamita che ferma un ...