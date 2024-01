CdS – Napoli | il calciomercato del professor De Laurentiis

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) 2024-01-15 11:08:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del Corriere dello Sport: Aula affollata. Entra ile Aurelio, accompagnato dal supplente Mazzarri. « In piedi». « Seduti». La solita liturgia scolastica. «Oggi vi chiamo tutti» minaccia ile Aurelio. L’alunno Lazar Samardzic chiede di uscire. «Dove devi andare?» chiede ile Aurelio. «A Torino» risponde l’alunno. L’aula rumoreggia. Aurelio urla: «Silenzio! Faccio l’appello». L’alunno Boubakary Soumaré si nasconde sotto il banco, non vuole essere chiamato dale Aurelio. «Matei Radu Dragusin» snocciola ile Aurelio iniziando l’appello. «Assente» risponde l’alunno Seko Fofana dall’ultimo banco. «Perché l’alunno Dragusin non c’è?» chiede ile ...

2024-01-10 11:28:10 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere: Adagiatosi in uno stato di rilassatezza ... (justcalcio)

La semifinale con la Fiorentina farà da prologo anche all'incontro di mercato per Antonin Barak, 29 anni, centrocampista ceco che ilvorrebbe in prestito (500mila euro) con diritto di riscatto ...A tal proposito, nell'aprile dell'anno scorso, è stato inaugurato nei pressi dell'Area di Servizio Casilina Est dell'autostrada A/1 Roma -, il 'safety point', uno spazio dedicato proprio ai ...Secondo Il Corriere dello Sport, l'affare Lazar Samardzic, centrocampista dell'Udinese, non è del tutto tramontato per il Napoli: "Lazar Samardzic, 21 ...Si arricchisce di nuovi pazienti l'infermeria del Napoli, che ieri ha visto fermarsi anche Diego Demme, che contro la Salernitana si era ...