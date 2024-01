Caso Ferragni | sta per finire l’epoca dei grandi influencer?

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)Chiara, con la vicenda del pandoro ‘Balocco’ sta perla sua epoca e quella dei? Un momento sicuramente non facile quello che sta attraversando la famiglia ‘Ferragnez‘. Oltre al cantante Fedez (autore di una clamorosa gaffe nel corso del suo podcast ‘Mucchio Selvaggio‘), quella che fa inevitabilmente discutere non può che essere la moglie, Chiara. Soprattutto dopo la vicenda del pandoro ‘Balocco‘ edizione limitata “Pink Christmas“. Ricordiamo che l’imprenditrice digitale è attualmente indagata per truffa aggravata da parte della Procura di Milano. Bigsulla via del tramonto? (Foto Facebook) Cityrumors.itQuesta vicenda le ha fatto perdere inevitabilmente credibilità. Basti pensare che ha accusato un po’ il colpo ...

influencer 2 Estratto dell'articolo di Emanuela Minucci per www.lastampa.it Ora, dopo l'eclatante, per gli influencer ci sono sanzioni, limiti di applicazione, e nuove regole per le categorie protette, Il vademecum è contenuto nel documento ...... in merito al quale nelle passate ore è esploso un nuovoche potrebbe mettere nei guai il ... tra cui anche Fanpage.it, in un articolo che titola: ""Chiarae Fedez in crisi": il patrimonio,...social e affari con Chiara Ferragni. Insomma a Greta, che è nata a San Diego pur essendo italianissima e ha all’attivo qualche passaggio in televisione, la musica piace davvero tanto ...non ci sta a finire nel calderone anti-influencer aumentato a dismisura dopo il caso Balocco-Ferragni. “Ultimamente c’è una gogna mediatica verso tutti gli influencer” affermano Gabriele Abis e Stella ...