Carriere dirigenziali e performance nella Pa Analisi e proposte in una lettera al ministro Zangrillo

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) In tema di classi dirigenti espresse dalla Pubblica amministrazione la Sna ricopre un punto di vista centrale relativo al suo ruolo storico e istituzionale. Il reclutamento e la formazione della Scuola Nazionale dell’Amministrazione si qualificano per essere altamente selettivi, fortemente multidisciplinari, nonché centralizzati rispetto ai concorsi banditi dalle singole amministrazioni. Il valore aggiunto del corso-concorso Sna è rappresentato dalla creazione e sedimentazione del senso di appartenenza alla classe dirigente dello Stato, quale valore guida della carriera dirigenziale che deriva dalla comune provenienza da un concorso imparziale, trasparente e altamente selettivo, e da un comune percorso formativo, altamente qualificato e professionalizzante. I valori e lo spirito di questa istituzione vengono portati avanti, anche nel prosieguo delle singole, ...

... il riconoscimento della quota accessoria mantenendo la possibilità di premiare specifiche progettualità e di valorizzare lesia del comparto siaLe recenti nomine delle figurenei musei italiani hanno visto una presenza ... divario che incide parecchio sulle futurelavorative e sulle condizioni pensionistiche delle ...Roma, 17 gen - “Io credo che le donne scontino, on solo in sanità, ma in tutte le attività, una discriminazione legata al genere. In sanità è tanto più vero, perché intanto le donne arrivano poco alle ...Antonio Tarasco è il nuovo Direttore generale degli Archivi del MiC. Entrato in carica l’8 gennaio 2024, in precedenza ha ricoperto l’incarico di Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero della cult ...