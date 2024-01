Carrai furibondo | “Sconcertante accostamento tra Shoah e genocidio Gaza”

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Marco, console onorario di Israele per Toscana, Emilia Romagna e Lombardia, si è scagliato contro un certo tipo di narrazione riguardante la guerra in Medio Oriente: “Leggo con stupore e sconcerto che il 27 gennaio, giornata della memoria che ricorda l'olocausto del popolo ebraico scientemente programmato e realizzato da Hitler e i suoi alleati, al circolo Crc Antella (alle porte di Firenze) si organizzi una manifestazione alla presenza dell'Imam di Firenze in cui si accosta la guerra contro Hamas alla”. “Il rammarico - proseguenella nota - si fa ancora più pesante leggendo che uno degli organizzatori è la sezione locale dell'Anpi. Vorrei ricordare che mentre la brigata ebraica era al fianco della resistenza italiana nella lotta all'antifascismo il Gran Mufti di Gerusalemme era alleato di Hitler in ...