Carola Rackete candidata alle Europee con la Linke | “Non lasceremo l’Europa ai fascisti | non distruggeranno le democrazie”

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Se ne parla ormai da più di sei mesi, ma oggi la candidatura diprossime elezioniè diventata ufficiale. L’attivista 35enne diventata famosa per aver forzato, da capitano della nave Sea Watch 3, il blocco dei porti ai migranti imposto dall’allora ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha deciso di portare le sue idee fino a Bruxelles al grido di “nonaie non permetteremo loro di distruggere le istituzioni democratiche”. L’attivista tedesca tenterà di risollevare le sorti del partito di sinistra Die, sprofondato nei sondaggi e ancora convalescente dopo l’uscita della sua stella, Sahra Wagenknecht, che ha fondato una nuova formazione portando con sé 9 deputati. Ma in un’intervista al Guardian ...

