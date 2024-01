Carneficina sulla strada | autobus si ribalta | decine di coinvolti | morti e feriti

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Un tragico incidente è avvenuto nella notte del 16 gennaio 2024 nella provincia di Mersin, nel sud della Turchia. Uninterurbano si èto all’uscita del distretto di Ayd?nc?k,D-400 Mersin-Antalya, provocando la morte di 9 persone e il ferimento di altre 30. L’stava viaggiando dalla località turistica di Marmaris a Mardin quando, uscendo da un tunnel, ha perso aderenza in una curva, ha colpito una barriera e si èto nei pressi di Yenika? Mahallesi. Lite in, donna aggredita con un tubo di ferro: salvata da una carabiniera fuori servizio Le squadre di emergenza, inclusi il servizio di emergenza 112, la gendarmeria, l’AFAD (Autorità per la Gestione dei Disastri e delle Emergenze) e le unità antincendio, sono state ...

