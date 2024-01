Carne coltivata | Israele approva la produzione da cellule bovine - È il primo Paese al mondo

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Leggi Anche, ok della Camera al divieto die vendita - Tensione davanti a Chigi, rissa sfiorata tra leader Coldiretti e Della Vedova (+Europa) Leggi Anche Usa: per la prima ...

Scetticismo e miliardi in ballo: la Carne coltivata punta a conquistare un mercato da 25 miliardi di dollari , sfidando non solo il gusto, ma anche ... (quifinanza)

Il resoconto di fine anno del Massachusetts Institute of Technology (MIT) etichetta come fallimentari diverse tecnologie, rievocando anche fatti ... (ilgiornale)

Ma la carne coltivata in laboratorio che sapore ha? Difficile dirlo, soprattutto non avendola mai assaggiata. Si può tentare di capirlo riportando ... (quifinanza)

Leggi Anche, ok della Camera al divieto di produzione e vendita - Tensione davanti a Chigi, rissa sfiorata tra leader Coldiretti e Della Vedova (+Europa) Leggi Anche Usa: per la prima volta ...Il ministero della Sanità di Israele, in una decisione per ora unica al mondo , ha approvato la vendita al pubblico delladalle cellule bovine . L'autorizzazione, hanno riferito i media, riguarda il prodotto messo a punto da Aleph Farms , una start up di Rehovot. Il Ministero ha detto che l'autorizzazione ...