Carcere | trovati ancora cellulari | uno nelle parti intime

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAlla Casa di Reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino, la Polizia Penitenziaria ha condotto con successo diverse operazioni di servizio che hanno portato al sequestro di tre, di cui due smartphone e un microtelefono. Gli interventi, svolti negli scorsi giorni, precisamente l’8, il 10 e il 15 gennaio, rientranoattività ordinarie di ricerca di oggetti e sostanze proibite all’interno della struttura carceraria. I tresono stati individuati presso la Terza Sezione del, dimostrando le articolate modalità con cui i detenuti cercano di celare questi dispositivi all’interno della struttura. In uno dei casi, un cellulare è stato rinvenuto occultatodi un detenuto, mentre un ...

