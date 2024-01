Carabinieri truffati da fornitura di toner | arrestato 39enne beneventano

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUna truffa ai danni deidel Piemonte e Valle d’Aosta ha portato all’arresto di un imprenditore di 39 anni di Benevento. I militari dell’Arma del nucleo investigativo di Torino hanno eseguito questa mattina il provvedimento del gip del capoluogo piemontese, con l’accusa di truffa e frode nelladi, drum per stampati e articoli di cancelleria alle pubbliche amministrazioni. L’arresto è frutto delle indagini, coordinate dalla procura torinese, avviare la scorsa primavera, quando idel comando provinciale hanno informato i magistrati di una presunta frode ai danni proprio dell’Arma del valore di oltre 115mila euro, legata alladie drum per stampanti in loro uso nelle stazioni presenti nei piccoli borghi e ...