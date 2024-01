Cara Schlein | si candidi alle Europee e poi cacci i satrapi locali Per esempio nella mia Basilicata

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) di Pietro Francesco Maria De SarloElly, non c’è nulla di più fastidioso dei consigli non richiesti specialmente quando sono come la carità pelosa, ossia interessati. Mi riferisco in particolare a Romano Prodi, che insieme a Paolo Gentiloni, Enrico Letta e tanti altri hanno rovinato prima il Paese e poi al sinistra sposando l’idea liberista, che piace tanto agli azionisti del gruppo Gedi e Cairo e di conseguenza a molti dei loro giornalisti salariati. Tanti i regali fatti, dal Jobs act all’articolo 18, alla Fornero e a tutto quello che ha favorito Confindustria e ammazzato lavoratori e ceto medio. Lasci stare le ‘compagne’ del Pd e la loro idea di donne come specie protetta, ma che mai si sono spese per una battaglia vera contro la casta tutta maschile del Pd, limitandosi a essere cooptate dal leader di turno. Certo, in linea di principio Giuseppe Conte ha ragione ...