Caporalato | pm | ‘da Alviero Martino omesso controllo per aumentare profitto’

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Milano, 17 gen. (Adnkronos) – Nella societàMartini “vi è una cultura di impresa gravemente deficitaria sotto il profilo del, anche minimo, della filiera produttiva della quale la società si avvale; cultura radicata all’interno della struttura, della persona giuridica, che ha di fatto favorito la perpetuazione degli illeciti. Nel corso delle indagini, infatti, si è disvelata una prassi illecita così radicata e collaudata, da poter essere considerata inserita in una più ampia politica d’impresa diretta all’aumento del business. Le condotte investigate non paiono frutto di iniziative estemporanee ed isolate di singoli, ma di una illecita politica di impresa”. E’ quanto sostiene il pm di Milano Paolo Storari che ha chiesto e ottenuto dal tribunale di Milano un decreto di amministrazione giudiziaria per l’azienda operante nel settore ...