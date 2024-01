Cane ‘più longevo di sempre’? Giallo sui 31 anni suonati di Bobi

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) (Adnkronos) –ilpiùdi sempre forse non lo era. L'animale, vissuto in Portogallo per 31e 165 giorni (secondo l'età dichiarata formalmente all'anagrafe canina del Portogallo), fino alla sua morte avvenuta nell'ottobre del 2023, era diventato una 'star' tanto da entrare nel Guinness dei primati. Ma ora il 'titolo' conquistato

Dubbi sulla data di nascita dell'animale vissuto in Portogallo vincitore del Guinnes dei primati Bobi illongevo di sempre forse non lo era. L'animale, vissuto in Portogallo per 31 anni e 165 giorni (secondo l'età dichiarata formalmente all'anagrafe canina del Portogallo), fino alla sua morte ...Era stato eletto, circa un anno fa, come illongevo di sempre . Oggi però Bobi, è finito "sotto inchiesta" in quanto sarebbero emersi dubbi circa la sua vera età. Per questo motivo il Guinness World Records ha deciso di sospendere in ...