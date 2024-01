Camera | scontro Abodi-Berruto | polemiche in commissione e nei corridoi

in Commissione Cultura dellatra Andrea Abodi , ministro dello sport, e Mauro Berruto , responsabile per le politiche dello Sport per il pd. Abodi ha annunciato la sua presa di ......sulle idee, sulle proposte, conflitto sulle soluzioni; senza si trasforma in mero artificio rivolto ai propri sostenitori raccolti in unachiusa alle influenze esterne. La fine della ...Scontro in Commissione Cultura della Camera tra Andrea Abodi, ministro dello sport, e Mauro Berruto, responsabile per le politiche dello Sport per il pd. Abodi ha annunciato la sua presa di posizione ...Roma, 17 gen. (Adnkronos) – “Il ministro Nordio ha dichiarato che un pubblico ministero è un pericolo. Il ministro Crosetto che c’è un complotto della magistratura contro il governo. Salvo poi ritratt ...