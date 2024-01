Calendario sci alpino oggi | orario seconda prova Kitzbuehel | programma | tv | streaming

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Nuovo appuntamento sulla Streif con lacronometrata della discesa libera di. Ieri a realizzare il miglior tempo è stato il canadese Cameron Alexander davanti all’austriaco Otmar Striedinger e ad un ottimo Mattia Casse, migliore degli azzurri. Unanella quale tanti dei favoriti si sono nascosti, soprattutto Marco Odermatt e Cyprien Sarrazin, che sono certamente i più attesi. Lo svizzero non ha spinto più di tanto, mentre addirittura il francese si è completamente fermato prima dell’ultimo intermedio. Già detto di Mattia Casse, in casa Italia da segnalare il sesto posto (anche se con salto di porta) di Christof Innerhofer. Si attendono segnali anche da Dominik Paris, che è rimasto un po’ guardingo nelladi ieri. Attenzione anche a Florian Schieder. Di seguito il ...

CLASSIFICA PRIMA MANCHE 1 VLHOVA Petra SVK 53.01 1 2 SHIFFRIN Mikaela USA 53.08 +0.07 3 SWENN LARSSON Anna SWE 53.53 +0.52 4 HECTOR Sara SWE 53.93 +0.92 5 ...