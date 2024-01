Calenda critica maggioranza e sinistra | “Fanno teatro | non politica”

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) ROMA – “La Meloni dice “andiamo alla grande”. Un anno e mezzo fa, diceva “siamo al disastro”. Laracconta l’opposto esatto. Dipende dai ruoli che ricoprono, non dalla realtà. A ruoli invertiti direbbero l’opposto della stessa situazione. È, non”. E’ quanto scrive questa mattina sui suoi canali social il leader di Azione, Carlo(foto), commentando in manierail comportamento di. L'articolo L'Opinionista.

