Calciomercato Sassuolo | apertura di Doig | la situazione

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Ilsta lavorando per rinforzare la rosa a disposizione di Dionisi e il prossimo colpo delpotrebbe essereIlsta lavorando per rinforzare la rosa a disposizione di Dionisi e il prossimo colpo delpotrebbe essere. L’esterno scozzese del Verona ha dato la sua disponibilità al trasferimento in neroverde dopo aver chiuso definitivamente con il Marsiglia. Operazione che potrebbe andare in porto sulla base di 6 milioni più bonus.

Calciomercato Sassuolo , Gregoire Defrel è in scadenza di contratto e potrebbe lasciare i neroverdi per la seconda volta quale futuro per Gregoire ... (calcionews24)

In Italia ha indossato le maglie di Empoli e. PLAYLIST VIDEORinforzo in attacco per la Sampdoria , che ha raggiunto l'accordo con ilper il trasferimento di Agustin Alvarez . Intesa tra club raggiunta sulla base di un ...%s Foto rimanenti...Il giornalista Maurizio Pistocchi ha condiviso sul suo profilo 'X' ufficiale i suoi pensieri su Dusan Vlahovic che ieri sera ha disputato un'ottima partita contro il Sassuolo ...Dopo aver praticamente rifiutato il Marsiglia, Josh Doig è sempre più vicino al Sassuolo. I neroverdi stanno spingendo per il terzino scozzese, che può arrivare in Emilia. Come riportato da Sky Sport, ...