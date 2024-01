Calciomercato | le trattative di oggi | Niang | Sirigu e Sturaro cambiano maglia

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Un’altra giornata scoppiettante sul fronte. Il brasiliano Renan Lodi lascia il Marsiglia e va a giocare all’Al-Hilal, in Arabia Saudita. L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente dal club saudita, attraverso un messaggio sui social. Il calciatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 e l’accordo è stato raggiunto sulla base di 23 milioni di euro. Sfuma un obiettivo per il centrocampo della Juventus: Jordan Henderson lascia l’Arabia Saudita e firma con l’Ajax per 18 mesi con opzione per un’altra stagione. Le altrediE’ vicinissimo il ritorno di M’Baye, al Genoa. L’ex Milan è ai ferri corti con l’Adana e il ritorno in rossoblu è vicinissimo. La squadra di Alberto Gilardino è in vantaggio sul Verona. Foto di Eddy Lemaistre / AnsaProprio il Genoa è alla ricerca di ...

, Milan - Bongiorno e l'offerta del Napoli: no di Urbano Cairo Il Milan però deve ... Il club di via Aldo Rossi potrebbe mettere sul tavolo delle, l'attaccante della nazionale ...Una cena a Milano con il suo agente Giuseppe Riso ha riacceso le voci sulla possibile operazione di mercato che potrebbe portare già in questa sessione diAlessandro Buongiorno dal Torino al Milan. I rossoneri vorrebbero forzare nei prossimi giorni con un'offerta per il difensore granata che dovrebbe comprendere anche il cartellino dell'...Entra nel vivo il calciomercato invernale, con tantissime squadre di Serie B coinvolte in trattative per migliorare la rosa in vista della seconda parte di stagione. Ceduto Falletti alla ...Sono tre, al momento, i nomi sulla lista di Giorgio Furlani che stuzzicano il calciomercato Milan ... CONTRO: qui arriviamo all’ostacolo principale nella trattativa, ossia il prezzo. Urbano Cairo ...