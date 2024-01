Calciomercato Inter | tutte le novità e le trattative al 17 gennaio 2024

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Ilper ilè iniziato ufficialmente martedì 2, con l’apertura della sessione invernale. Quilee le– in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura di giovedì 1 febbraio (ore 20). Su-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sulnerazzurro.IN ENTRATA Fa ancora freddo ma l’pensa già all’estate e lavora proprio in vista della sessione di mercato del prossimo luglio. In quest’ottica, leper Mehdi Taremi procedono nella direzione giusta. Addirittura, ci sarebbe già l’accordo fra ...

Davide Bartesaghi potrebbe lasciare il Milan in questo Calciomercato invernale per giocare con maggiore continuità. Finirà in Toscana? (pianetamilan)

Per alcuni, la coppia dei sogni Lukaku - Dybala avrebbe fatto invidia a chiunque, al punto da proiettare la Roma ad un sogno impronunciabile, lo scudetto, da contendersi alla pari con, Milan e ...Questo non resterà un anonimo martedì di gennaio. Ma questo 16 gennaio segna una svolta a suo modo storica per la Roma dei Friedkin che ha deciso di esonerare José Mourinho per invertire la rotta ...L'attaccante bianconero ha trovato continuità: quattro reti e due assist il suo ricco bottino delle ultime quattro gare, per un totale di 12 punti ...Altra giornata intensa di calcio mercato con i campioni d’Italia scatenati. Il Napoli ha chiuso infatti Ngonge come vi abbiamo raccontato in mattinata (qui l’articolo) e domani svolgerà le visite. Nel ...