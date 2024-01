Calciomercato | Henderson verso risoluzione con Al Ettifaq | poi Ajax

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Per il centrocampista inglese pronto un contratto da 18 mesi con opzione LONDRA (INGHILTERRA) - Sta per chiudersi l'esperienza saudita di Jordandopo appena sei mesi. Accostato anche alla ...

Secondo "Sky Sports Uk", emissori dei Lancieri sono attesi in queste ore a Manchester per discutere con gli agenti di Henderson e chiudere l'accordo: sul piatto un contratto di 18 mesi con opzione. Anche l'Ajax ha seguito Højbjerg ma adesso sono molto vicini a Jordan Henderson, uno dei pentiti. Per il centrocampista inglese pronto un contratto da 18 mesi con opzione LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Sta per chiudersi l'esperienza saudita di Jordan Henderson.