Calciomercato | gli affari del giorno | Juve vicina a Felipe Anderson | ufficiale Traoré

Come riportato da.com , sull'ex Lazio si è mosso concretamente l'Almeria .andalusi hanno già presentato una prima offerta ufficiale ai rossoneri, un prestito secco fino al termine ...INTER, QUASI FATTA PER TAREMI: ARRIVERA' A GIUGNO A PARAMETRO ZERO Come riportato da.com , siamo ormai alla stretta finale per Mehdi Taremi . I contatti conagenti dell'iraniano ...Sono tanti gli obiettivi in questa sessione invernale di calciomercato, ma a venir fuori sono anche i colpi sfumati in passato. Tra questi ci sarebbe Cambiaso che, secondo quanto riferito dal suo ...Nicolò Fagioli è tornato a parlare pubblicamente dopo aver iniziato il percorso riabilitativo con gli psicologi per combattere la ludopatia. Il centrocampista della Juventus ha rilasciato ...