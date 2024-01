Calciomercato diretta | le trattative di oggi | segui LIVE

Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: ilsi accende. In Serie A e nei campionati esteri è caccia ai rinforzi nella finestra di riparazione. I movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso della giornata (......esaltazione collettiva aveva portato a diversi risultati anche nelle partite a eliminazione,... Nelle ultime due sessioni estive disono arrivati due attaccanti di grande talento e ...Alcune stime, poi, indicano in oltre € 130mln l'incremento di imposte dirette sui compensi a calciatori stranieri di cui le società di calcio dovrebbero farsi carico, a seguito della mancata proroga ...La partita tra Ragusa – Vibonese mercoledì 17 Gennaio in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in TV e in Streaming la partita valida per la 22° giornata di campionato di Serie D ...