Calcio Napoli | tutti uniti per risorgere tra mercato e Supercoppa

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Mentre la società si mostra molto attiva sul, con gli arrivi di Traorè e Ngonge pronti ad aggiungersi a quello di Mazzocchi, ilprepara l’esordio incontro la Fiorentina. Laitaliana è un’occasione di riscatto per ile Walter Mazzarri vuole sfruttarla fino in fondo, arrivando intanto in

Il presidente del Napoli , Aurelio De Laurentiis, è in questi giorni in Arabia Saudita per via della Supercoppa che si disputerà in terra ... (dailynews24)

... Roma e(quelle su carta più vicine al Milan)cambiamo allenatori, sono in confusione e sono ... A Roma non si parlava più di, a Roma non si giocava più a. In campo la Roma era una ...... Miralem Pjanic - ha comunicato di aver risolto con pochi mesi d'anticipo il contratto con l'ex difensore di Roma e. Manolas chiude l'esperienza in Asia con 41 partite ufficiali. ...Dopo l'importante successo interno per 2-0 contro il Napoli (CLICCA QUI PER HIGHLIGHTS) , la Primavera dell'Ascoli andrà a caccia di conferme nel match contro il Cosenza. Appuntamento Sabato 20 ...Spunta la ciliegina sulla torta Napolipiu.com è il sito di riferimento per tutti gli appassionati del calcio Napoli e della cultura napoletana. Qui troverai le ultime notizie sulla squadra partenopea, ...