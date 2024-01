Calcio | Juve | per Fagioli primo incontro contro la ludopatia

Nicolò Fagioli ha cominciato il suo percorso contro la ludopatia. Il centrocampista della Juventus, finito nell'inchiesta scommesse della Procura di Torino e squalificato per 12 mesi di cui 5 di ...Già, il suo Taranto, sesto nel girone C di serie C a soli sette punti di distanza dallaStabia ... Eziolino Capuano è fatto così, vive ilpensando a chi non ha soldi per una pizza e si ...Juve Primavera Volpiano 3-2: test infrasettimanale a Vinovo. I dettagli comunicati dal club bianconero Juve Primavera in campo a Vinovo per un test contro il Volpiano. Ecco la cronaca del match. JUVE ...Prosegue il programma della Coppa Italia 2023-2024 di calcio femminile, con lo svolgimento di altre due sfide d'andata valevoli per i quarti di finale. Dopo il clamoroso successo casalingo di ieri del ...