Calcio | Juve; Allegri | ' Inter - Juve? Come guardie e ladri'

Torino, 15 gen. - (Adnkronos) - "La differenza è che l'Inter, e non solo da ora, ha una squadra costruita per vincere lo scudetto; mentre la Juve ntus ... (liberoquotidiano)

Jordan Henderson si allontana dalla Juventus e dal ritorno in Europa. l’Al-Ettifaq , club arabo in cui milita attualmente, ha chiuso la porta a ... (sportface)

Chiellini ha deciso di restare al Los Angeles FC per iniziare una nuova avventura. Ad ufficializzare il ruolo dell'ex capitano e bandiera dellae della Nazionale , a un mese dal ritiro, è stato lo stesso club americano con un ..."Abbiamo giocato una gara matura, era importante vincere: lo spirito è quello giusto, siamo saliti a 49 punti e abbiamo messo la quinta a 16 lunghezze": così il tecnico della Juventus, Massimiliano ...L'unica squadra che era riuscita a battere la Signora in campionato spazzata via da due capolavori del serbo. Nel finale segna anche Chiesa ...Dopo la vittoria della Juventus contro il Sassuolo Allegri ha commentato la prova dei suoi Vittoria importante per la Juventus di Allegri in casa il Sassuolo per 3-0. La gara è stata indirizzata fin d ...