Calcio | Dall' Inghilterra ' Mourinho potrebbe tornare al Porto'

Nonostante la vittoria all’ultimo respiro catturata dai partenopei in casa contro la Salernitana, non è davvero un momento positivo per gli azzurri ... (metropolitanmagazine)

...a far abbassare le richieste per portare a Roma uno dei prospetti più interessanti del... Un rinforzo per la fascia destra di Vincenzo Italiano, dunque, reparto in cui sta recuperando'...Molto però dipenderà'esito delle elezioni presidenziali del club lusitano: uno dei candidati principali è Andre Villas - Boas, che di Mourinho è stato il vice prima che le strade dei due si ...Roma, 17 gen. - (Adnkronos) - L'esterno sinistro brasiliano Renan Lodi lascia il Marsiglia e va a giocare in Arabia Saudita all'Al-Hilal. A dare l'annuncio ufficiale il club saudita, che ha sborsato 2 ...Come terza opzione avanzata dal Mirror per il futuro dello Special One c'è un ritorno ... che dopo anni ritroverebbe il club che lo ha lanciato nel mondo dei grandi del calcio. Il club negli ultimi ...